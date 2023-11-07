Американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за провала ВСУ – СМИ

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Американские и украинские официальные лица обвиняют друг друга в неудачах ВСУ на поле боя. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Макс Бут.

"За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем. Американцы в частном порядке ворчат, что украинцы плохо справились с проведением общевойскового наступления в стиле НАТО", – заявил он.

Бут отметил, что провал контрнаступления украинских сил обострил противоречия между Киевом и Вашингтоном.

По его словам, украинские официальные лица, в свою очередь, жалуются, что страны Запада не предоставили им достаточно оружия, чтобы прорвать российские укрепления. Они также указывают, что многое из полученного вооружения находится в плохом или нерабочем состоянии.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По мнению главнокомандующего, изменить ситуацию может лишь резкий технологический скачок.

До этого немецкая газета Bild сообщала, что правительство Украины испытывает отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления. В статье отмечалось, что страны Запада оказывают помощь Вооруженным силам Украины не на том уровне, который позволил бы добиться успехов на передовой.



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