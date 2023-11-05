Помощь Украине становится для Запада грузом – Песков

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Помощь Украине для западных стран становится грузом, который они уже не в состоянии нести. Об этом завил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистом телеканала "Россия-1" Павлом Зарубиным. Часть интервью Зарубин выложил в своем телеграм-канале.

Песков рассказал, что вся помощь Запада в какой-то момент превращается в излишний груз. Они уже не состоянии его нести. В связи с этим и в истеблишменте США, и среди политиков, и среди экономистов появляется ощущение усталости от этой ноши, которую нужно нести, сказал он.

Ранее в этом же интервью пресс-секретарь отметил, что отношения России и США находятся на нуле, но рано или поздно диалог придется восстановить. По его словам, эти государства несут особую ответственность за мировую и стратегическую стабильность.

Кроме того, Песков отметил, что американский президент Джо Байден должен поменять позицию в адрес России для возможности контактов с Владимиром Путиным. Он считает, что для этого должны появиться определенные условия.