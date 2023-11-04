Песков прокомментировал прошлые отношения России и Запада

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя прошлые отношения между Россией и Западом, сказал, что последний пытался вытирать ноги о Россию.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в отношениях России и сегодняшнего коллективного Запада раньше был период романтизма.

"Мы думали, что все будет очень гармонично, взаимовыгодно, взаимоуважительно, что нам все дадут: и технологии дадут, и знания дадут, и смысл жизни вложат в наши сердца, и расскажут, как нам жить и как мы будем все вместе жить в одном едином гармоничном мире. Не-а. Так не бывает", – сказал Песков в ходе марафона общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

Песков заявил, если ты слабый, тогда об тебя будут вытирать ноги. Именно это и пытался сделать Запад с Россией, добавил представитель Кремля.

Немногим ранее диппредставитель РФ в США Анатолий Антонов по случаю Дня народного единства заявил, что сплоченность россиян особенно актуальна в условиях войны коллективного Запада против России. По словам Антонова, Запад провозгласил своей целью "стратегическое поражение" российского государства.