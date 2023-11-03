Санкции США создают проблемы, но Россия к ним адаптировалась

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расширение санкционного списка США в отношении РФ. Он заявил, что санкции создают дополнительные проблемы, но Россия научилась к ним адаптироваться.

Также он отметил, что любая крупная российская компания вне зависимости от сферы деятельности хеджируется от санкционных рисков. Это приносит относительные проблемы, но их получается преодолевать.

2 ноября стало известно, что Минфин США ввел санкции против 37 физических и почти 200 юридических лиц России. В черном списке Соединенных Штатов оказались заместители главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных, а также главный конструктор "дочки" концерна "Калашников" Zala Aero Александр Захаров и члены его семьи. Он участвовал в разработке беспилотников "Ланцет".

Также ограничения ввели в отношении МГТУ имени Н. Э. Баумана, корпорации "Аеон", АФК "Система", венчурного фонда Sistema SmartTech, а также таких кредитных организаций, как Абсолют Банк, ХКФ Банк, Почта Банк, Всероссийский банк развития регионов и банк "Русский стандарт".

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