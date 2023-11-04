Сплоченность россиян особенно актуальна в условиях войны Запада против РФ – посол РФ в США

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Сплоченность россиян особенно актуальна в условиях войны коллективного Запада против России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов по случаю Дня народного единства. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил посол, этот День народного единства символизирует идею национального согласия.

"У всех нас одно историческое прошлое и общее будущее. Именно сплоченность всегда помогала россиянам сохранить свободу, независимость и многогранную культурную идентичность", – отметил посол.

Он подчеркнул, что сплоченность особенно актуальна в нынешних условиях, когда коллективный Запад развязал очередную войну против России и провозгласил своей целью "стратегическое поражение" нашей страны.

Ранее российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили россиян с Днем народного единства с борта Международной космической станции. Космонавты выразили уверенность, что сегодня единство поможет гражданам России справиться со всеми сложностями и показать силу духа.