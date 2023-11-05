Байден должен поменять позицию в адрес РФ для возможности контактов с Путиным – Песков

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден должен поменять позицию в адрес Российской Федерации для возможности контактов в Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину. Фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале журналиста.

"Во-первых, это должно быть при обоюдном желании, обоюдной готовности, должны вызреть определенные условия", – ответил Песков на вопрос журналиста, при каких условиях возможны контакты Путина и Байдена.

Представитель Кремля заявил, что президент России неоднократно говорил о готовности к любым контактам.

Песков уточнил, что двусторонние отношения между Россией и Штатами свернулись по инициативе Вашингтона. В связи с этим глава США должен поменять свою позицию, а также занять более конструктивную позицию в отношении двустороннего взаимодействия. Только при этих условиях смогут появляться возможности для встречи лидеров стран, заключил Песков.

Немногим ранее Песков заявил, что отношения России и Америки находятся на нуле, но однажды диалог придется возобновить. По его словам, оба государства несут особую ответственность за мировую и стратегическую стабильность.