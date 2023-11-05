РФ и США придется возобновить диалог, они ответственны за стабильность в мире – Песков

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Отношения России и Америки находятся на нуле, но однажды диалог придется возобновить. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину. Часть разговора Зарубин выложил в своем телеграм-канале.

По словам Пескова, и Россия, и Соединенные Штаты несут особую ответственность за мировую и стратегическую стабильность. Поэтому рано или поздно странам придется возобновить разговор, сказал он.

Ранее Песков прокомментировал прошлые отношения РФ и Запада. Он заявил, что последний пытался вытирать ноги о Россию и добавил, что в отношениях России и сегодняшнего коллективного Запада раньше был период романтизма.

До этого Песков сказал, что санкции США в отношении РФ создают дополнительные проблемы, но Россия научилась к ним адаптироваться. Также любая крупная российская компания вне зависимости от сферы деятельности хеджируется от санкционных рисков, подытожил пресс-секретарь.

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