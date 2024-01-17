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Стремление западных стран к конфликту с Россией уничтожило Украину. Таким мнением поделился депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес во время заседания ЕП, пишет РИА Новости.

Чиновник заявил, что Евросоюз потратил огромное количество денег налогоплательщиков на разжигание конфликта, который не был в интересах ЕС и который "помог уничтожить Украину без всякой уважительной причины".

По мнению Уоллеса, конфликт можно было остановить, однако Соединенные Штаты и Североатлантический альянс не желали мира и стремились нанести РФ как можно больше урона.

Ранее Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов заявил, что одержать победу над россиянами невозможно, поскольку страна всегда защищала свои интересы.

До этого замгенсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что конфликт между Россией и Украиной не закончится даже в 2025 году. Он отметил, что в Альянсе ожидают затяжной конфликт, в котором еще будут наступления и контрнаступления, с "завоеванием и потерей территорий".

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения