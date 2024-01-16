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Германия нуждается в начале военных действий против РФ, чтобы навести страх для собственного народа и избежать тем самым социального взрыва. Таким мнением поделился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал публикацию в издании Bild якобы секретного документа бундесвера, согласно которому Германия готовится к войне между РФ и Североатлантическим альянсом, ожидающейся летом 2025 года.

По словам политика, данный военный план направлен в первую очередь на внутреннюю аудиторию Евросоюза для предотвращения социального взрыва. Так, боевые действия выступят в качестве отвлекающего маневра, чтобы избежать "восстания народа против олигархии", считает Филиппо.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уткой информацию немецкой газеты Bild о якобы столкновении России и НАТО в 2025 году.

Он также добавил, что Германии необходимо беспокоиться о прямом вовлечении их страны в украинский конфликт, а не о публикациях СМИ о якобы засекреченном плане по нанесению удара России по восточной части НАТО.

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