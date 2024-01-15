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Германии необходимо беспокоиться о прямом вовлечении их страны в украинский конфликт, а не о публикации Bild, где говорилось о якобы засекреченном плане по нанесению удара России по восточной части НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеграм-каналу Shot.

"Это должно быть предметом их обеспокоенности", – заявил он, прокомментировав информацию о создании солдатами ФРГ сценариев вероятной войны с Россией в Прибалтике.

Ранее немецкий таблоид, ссылаясь на "секретный документ" оборонного ведомства ФРГ, заявлял, что Германия готовится к войне между НАТО и РФ, которая может начаться летом 2025 года.

Информацию о секретном плане и якобы конфликте 2025 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уткой.

До этого Владимир Путин заявлял, что Россия не собирается воевать с НАТО и Европой. По словам президента РФ, США всегда очень пугало сближение Европы с Россией. Поэтому американцы, которые, по мнению Путина, хотели быть единоличными "хозяевами" европейских стран, решили пугать государства "злобной Россией", которая им угрожает.



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