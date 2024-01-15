В Польше заявили о готовности пустить на свою территорию немецкие войска

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Польша выразила согласие на размещение войск Германии на своей территории. Об этом сообщил замглавы польского МИД Анджей Шейна в интервью Rzeczpospolita.

"Когда война идет за нашей восточной границей, любая помощь и сотрудничество со стороны наших союзников приветствуются как можно больше", – подчеркнул он.

При этом, как утверждает Шейна, если в Германии захотят укрепить оборону НАТО в восточной части, как они реализовали это в Литве, тогда доступ на территорию Польши для них будет открыт. Более того, замглавы польского МИД уточнил, что немцы являются другом и надежным партнером для их страны, поэтому они готовы пойти на такой шаг.

На данный момент в Польше находятся примерно 10 тысяч солдат США.

Ранее сообщалось, что Германия завершила миссию НАТО в Польше по обеспечению повышенной бдительности и начинает постепенный вывод трех своих систем ПВО Patriot и обслуживающих их военных.

ФРГ разместила три системы ПВО Patriot и около 320 обслуживающих их военнослужащих в Польше из-за инцидента с падением на территорию страны украинской ракеты.



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