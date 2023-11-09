Германия начнет вывод военных и систем ПВО Patriot из Польши

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Германия завершила миссию НАТО в Польше и начинает постепенный вывод трех своих систем ПВО Patriot и обслуживающих их военных. Об этом со ссылкой на Минобороны ФРГ сообщает РИА Новости.

"В пятницу, 10 ноября 2023 года, немецкая оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны завершит свою миссию в рамках деятельности НАТО по обеспечению повышенной бдительности и (...) будет осуществляться постепенный вывод в Германию персонала и трех задействованных огневых единиц", – заявили в оборонном ведомстве Германии.

ФРГ разместила три системы ПВО Patriot и около 320 обслуживающих их военнослужащих в Польше из-за инцидента с падением на территорию страны украинской ракеты.

15 ноября в районе польского села Пшеводув, расположенного недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате происшествия погибли два человека. Вначале в Варшаве утверждали, что в случившемся виновата Россия, однако позже президент Польши Анджей Дуда признал, что с высокой вероятностью снаряд был выпущен украинской системой ПВО.