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Негативные последствия от антироссийских санкций отслеживаются почти во всех отраслях экономики Германии. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев, сообщает газета "Известия".

"Антироссийские санкции обходятся Германии очень дорого. Прямые потери, недополученная выгода оцениваются экспертами в сотни миллиардов евро, негативные последствия наблюдаются практически во всех отраслях экономики, прежде всего в промышленном секторе", – отметил он.

По словам диппредставителя, не получая энергоресурсы из России, индустрия ФРГ переживает существенные проблемы. Энергоресурсы поставлялись бесперебойно в Германию по приемлемым ценам на протяжении десятилетий, подчеркнул посол.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что Германия станет единственной из индустриальных стран, у которой произойдет рецессия по итогам текущего года, заметил Нечаев.

Дипломат сказал, что падение ВВП Германии составит порядка 0,4%. Между тем российско-германский товарооборот продолжает снижаться. В прошлом году объем товарооборота сократился на 16,5%, до 49,8 миллиарда евро. В 2023 году ожидается большее сокращение. За первые восемь месяцев текущего года товарооборот составил только 9,3 миллиарда евро. Перспектив для изменения ситуации в лучшую сторону пока нет, заключил Нечаев.

В начале октября историк Тарик Сирил Амар высказал мнение, что Германии предстоит заплатить "страшную цену" за свою антироссийскую политику. По словам эксперта, на фоне антироссийской политики и санкций состояние экономики ФРГ начало вызывать беспокойство у немцев, которые потеряли веру в политическую элиту, поддерживающую иностранные интересы, и разочаровались в ценностях и методах правящих центристов.

Амар заявил, что правительство Германии пожертвовало собственными жизненно важными интересами в угоду стратегии Запада.



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