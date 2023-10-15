Антироссийские санкции не смогли поставить экономику РФ на колени – глава МИД Венгрии

Фото: depositphotos/exopixel

Вопреки ожиданиям Евросоюза, антироссийские санкции не смогли поставить экономику РФ на колени, а также не привели к урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

Он добавил, что на данный момент вопрос об эффективности санкций против России не обсуждается в Евросоюзе.

"Как только ты поднимаешь этот вопрос, тебя загоняют в угол и унижают", – поделился Сийярто.

Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес сообщил, что санкции Евросоюза, введенные против российской стороны, провалились. По его словам, они наносят больший вред европейским народам, нежели России.

До этого член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин также заявила о полном провале антироссийских санкций США. Конгрессвумен призвала американскую администрацию перестать выделять деньги Украине.