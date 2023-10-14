Венгрия не согласится на переговоры об Украине в ЕС до решения проблемы венгров Закарпатья

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Венгрия не даст согласия на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до тех пор, пока киевские власти не отменят дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

Он отметил, что принятие нового закона об образовании на Украине уже привело к тому, что уроки в школах с обучением на венгерском языке начали проходить на нем только частично. Сийярто подчеркнул, что это неприемлемо и противоречит европейским и всем международным нормам.

Так, количество занятий на венгерском языке снижается до уровня 20–40%, добавил глава МИД Венгрии. По словам дипломата, венгерская сторона уже восемь лет спорит с украинской, прося вернуть венграм их законные права.

В апреле этого года в правительстве Венгрии уже заявляли, что Будапешт поддержит вступление Украины в Североатлантический альянс после того, как киевские власти восстановят права закарпатских венгров.

До этого российский посол в Венгрии Евгений Станиславов сообщил, что Россия готова сотрудничать с Венгрией в области защиты прав нацменьшинств на Украине.