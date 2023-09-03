Депутат Европарламента заявил, что антироссийские санкции навредили гражданам ЕС

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Санкции Евросоюза, введенные против российской стороны, провалились. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) написал депутат Европарламента Мик Уоллес.

Он призвал ЕС очнуться и признать, что антироссийские санкции наносят больший вред европейским народам, нежели России.

Ранее американская сторона внесла российскую компанию "Интеллект", расположенную в Москве, а также гражданина РФ Сергея Козлова в санкционный перечень, который касается КНДР.

До этого Канада ввела санкционные ограничения против Московского городского суда, Басманного и Хамовнического районных судов. В список также попали 15 физических лиц.