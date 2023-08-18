Канада ввела санкции против трех московских судов

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Канада ввела санкционные ограничения против Московского городского суда, Басманного и Хамовнического районных судов. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

В список также попали 15 физических лиц. Ведомство отметило, что они являются представителями областей юстиции и безопасности в России.

20 июля Канада расширила санкционный список против РФ, включив в него 39 физических и 25 юридических лиц. Помимо ряда деятелей культуры, канадские власти наложили ограничения на российских сотовых операторов, банки, системы платежей и другие.

Позже о санкциях против России заявили в США. Американский Минфин внес в перечень десяток физических и 95 юридических лиц РФ. В том числе в список попали экс-глава Минфина РФ и Счетной палаты Алексей Кудрин и первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что враждебные действия США и Канады, проявляющиеся в виде санкционных ограничений в отношении российских физических и юридических лиц, не останутся без ответа РФ. Постоянные попытки Запада помешать развитию РФ и повлиять на ход спецоперации, обратила внимание дипломат, демонстрируют правильность курса России.

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