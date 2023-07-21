В МИД РФ пообещали ответить на новые санкции США и Канады

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Враждебные действия США и Канады, проявляющиеся в виде санкционных ограничений в отношении российских физических и юридических лиц, не останутся без ответа РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очередная санкционная "волна", инициированная Вашингтоном и его верным вассалом в лице Оттавы, как нельзя лучше свидетельствует о бессилии администрации Джо Байдена и правящего в Канаде режима премьера Дж. Трюдо в достижении декларируемой ими цели обрушить российскую экономику и нанести России "стратегическое поражение", – цитируют дипломата на сайте ведомства.

В желании обрушить российскую экономику, продолжила Захарова, страны Запада включают в черные списки предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), телекоммуникационные компании, финансовые институты, деятелей культуры и других. В частности, в духе "культуры отмены" санкции распространили на музыкального продюсера Иосифа Пригожина и режиссера Никиту Михалкова, запретив им въезд в Канаду по политическим основаниям, уверены в МИД.

Постоянные попытки Запада помешать развитию РФ и повлиять на ход спецоперации, обратила внимание дипломат, демонстрируют правильность курса России, в основе которого лежит укрепление политического и экономического суверенитета, уход от расчетов в долларах и обеспечение в полной мере обороноспособности и национальной безопасности.

"Враждебные действия США и Канады, объявивших России тотальную "гибридную войну", разумеется, получат должный отпор и без ответа не останутся", – заявила Захарова, подчеркнув, что результатом подобных действий станет удар по самому Западу.

Накануне Канада расширила санкционный список против РФ, включив в него 39 физических и 25 юридических лиц. Помимо ряда деятелей культуры, канадские власти наложили ограничения на российских сотовых операторов, банки, системы платежей и другие.

Позже о санкциях против России заявили в США. Американский Минфин внес в перечень десяток физических и 95 юридических лиц РФ. В том числе в список попали экс-глава Минфина РФ и Счетной палаты Алексей Кудрин и первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.



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