США ввели санкции против четырех россиян в связи с делом Навального

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США расширили санкции в отношении четырех россиян, которые, как считают в Вашингтоне, причастны к инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

По его словам, в списки попали Алексей Александров, Константин Кудрявцев, Иван Осипов и Владимир Паняев. Основанием стали положения закона имени Магнитского, уточнил глава пресс-службы ведомства. Вашингтон считает, что данный закон направлен на защиту прав человека в других государствах. Миллер заявил, что внесенные в списки санкций россияне являются сотрудниками ФСБ.

В частности, о введении ограничений в отношении граждан РФ сообщил американский Минфин. Внесение в список подразумевает заморозку активов в США и запрет для американских граждан и компаний вести бизнес с данными россиянами.

В августе 2021 года США уже вводили санкции против Алексея Александрова, Константина Кудрявцева, Ивана Осипова и Владимира Паняева. В Минфине тогда заявили, что они могут быть причастны к инциденту с Алексеем Навальным.

Навальный был задержан в январе 2021 года, на тот момент он вернулся в Россию из Германии. Причиной задержания стало нарушение им испытательного срока по делу "Ив Роше". Его приговорили к 3,5 года лишения свободы.

До этого Следственный комитет РФ предъявил политику обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Уточнялось, что речь шла о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) (признан в России экстремистской организацией и НКО, выполняющей функции иностранного агента).

Уголовное дело в отношении Навального по статье о создании экстремистского сообщества было возбуждено СК РФ в сентябре 2021 года.

В марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к 9 годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 1,2 миллиона рублей за особо крупное мошенничество и неуважение к суду по делу о хищении средств в ходе избирательной кампании на президентских выборах 2018 года и оскорблении судьи Веры Акимовой.

Через год политика внесли в перечень террористов и экстремистов.

4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Также его обвинили в призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних граждан в опасные действия.

Мосгорсуд запретил деятельность ФБК на территории РФ