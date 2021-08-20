Вашингтон ввел санкции против 9 физлиц и двух организаций из РФ

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Вашингтон ввел санкции против 9 физлиц и двух структур из РФ. В Минфине считают, что они могут быть причастны к инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ведомство.

Санкционный список во многом совпадает с британскими санкциями, о которых ранее в пятницу объявили в Лондоне.

Напомним, Великобритания включила семь граждан РФ в санкционный список по химическому оружию. Семеро россиян попали в санкционный список по химическому оружию в связи с отравлением Алексея Навального. Об этом говорится в оповещении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

В санкционном списке оказались Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. Все они, по данным британской стороны, являются сотрудниками ФСБ России.

Санкции также введены против Константина Кудрявцева, сотрудника Института криминалистики ФСБ, который, как считают в США, принадлежал непосредственно к группе лиц, вовлеченной в отравление Навального.

Ограничительные меры введены против Артура Жирова, бывшего директора 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Российской Федерации.

Кроме этого, Госдеп ввел санкции против всего 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России и против 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России "за работу в оборонном и военном секторе Российской Федерации". Причем ранее против этих двух институтов Госдеп уже вводил санкции 2 марта 2021 года в рамках указа от 2005 года о противодействии распространению оружия массового поражения.

В июне сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что саммит в Женеве, в рамках которого состоялась встреча президентов России и США, не изменил политику антироссийских санкций.