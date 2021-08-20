Вашингтон ввел санкции против 9 физлиц и двух организаций из РФ

Фото: depositphotos/etienjones
Вашингтон ввел санкции против 9 физлиц и двух структур из РФ. В Минфине считают, что они могут быть причастны к инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ведомство.
Санкционный список во многом совпадает с британскими санкциями, о которых ранее в пятницу объявили в Лондоне.
Напомним, Великобритания включила семь граждан РФ в санкционный список по химическому оружию. Семеро россиян попали в санкционный список по химическому оружию в связи с отравлением Алексея Навального. Об этом говорится в оповещении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.
В санкционном списке оказались Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. Все они, по данным британской стороны, являются сотрудниками ФСБ России.
Санкции также введены против Константина Кудрявцева, сотрудника Института криминалистики ФСБ, который, как считают в США, принадлежал непосредственно к группе лиц, вовлеченной в отравление Навального.
Ограничительные меры введены против Артура Жирова, бывшего директора 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Российской Федерации.
Кроме этого, Госдеп ввел санкции против всего 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России и против 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России "за работу в оборонном и военном секторе Российской Федерации". Причем ранее против этих двух институтов Госдеп уже вводил санкции 2 марта 2021 года в рамках указа от 2005 года о противодействии распространению оружия массового поражения.
В июне сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что саммит в Женеве, в рамках которого состоялась встреча президентов России и США, не изменил политику антироссийских санкций.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: