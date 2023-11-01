Путин заявил, что санкции против РФ будут усиливаться

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Владимир Путин ожидает, что западные санкции против России будут усиливаться, к этому нужно быть готовыми. Подобную оценку он дал на совещании по экономическим вопросам.

При этом президент подчеркнул, что рестрикции ударили по экономике, "рабочим местам" Запада, что видно по статистике. Он напомнил, что в прошедшие годы было принято "бессчетное количество пакетов санкций", в которых "так называемые партнеры" практически запутались.

Также Путин предупредил, что западные страны могут в будущем устраивать провокации, диверсии, саботаж на важнейших объектах глобальной инфраструктуры против России, так как потенциал санкционной агрессии фактически исчерпан. В этой связи лидер страны напомнил о диверсиях на "Северных потоках".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС обсуждает 12-й пакет санкций против России, включая запрет на экспорт российских алмазов. Рестрикции готовятся во взаимодействии со странами "Группы семи", уточнила она.

До этого исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявлял, что планы западных стран по введению санкций в отношении российских алмазов нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, а также угрожают цепочкам производства и поставок.

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