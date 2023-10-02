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Германии предстоит заплатить "страшную цену" за свою антироссийскую политику. Таким мнением поделился историк Тарик Сирил Амар в своей статье для издания Newsweek.

По его словам, на Западе постоянно твердят о том, что Россия должна потерпеть поражение на Украине, иначе весь международный порядок якобы рухнет. Некоторые также видят опасения в усилении Китая, призывая западные страны "обезопасить себя".

Однако в действительности наибольшая проблема исходит, скорее всего, из Германии, считает Амар. Так, по его словам, на фоне антироссийской политики и санкций состояние экономики ФРГ начало вызывать беспокойство у немцев, которые теперь потеряли веру в политическую элиту, поддерживающую иностранные интересы, и разочаровались в ценностях и методах правящих центристов.

Историк заявил, что немецкая модель управления переживает кризис как в экономической, так и в политической сферах. Этому поспособствовало сразу несколько причин.

Во-первых, немецкие власти пожертвовали собственными жизненно важными интересами в угоду стратегии Запада. Во-вторых, немалое беспокойство вызывает слишком большая потеря суверенитета, а также последствия рецессии и экономического спада.

Амар также упомянул и страх перед эскалацией конфликта на Украине, а также его возможное перерастание в открытое противостояние между Россией и Североатлантическим альянсом. При таком сценарии разрушительный потенциал столкновения очевиден, добавил эксперт.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин предоставит Киеву новый пакет помощи на 400 миллионов евро, который будет включать боеприпасы.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил киевские власти в дальнейшей поддержке, однако не стал прогнозировать, сколько продлятся боевые действия. Он подчеркнул, Германия готова поддерживать Украину до тех пор, пока конфликт не закончится.

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