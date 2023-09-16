Шольц не стал прогнозировать, сколько продлятся боевые действия на Украине

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил киевские власти в дальнейшей поддержке, однако не стал прогнозировать, сколько продлятся боевые действия. Его цитирует газета Welt am Sonntag.

Он подчеркнул, Германия готова поддерживать Украину до тех пор, пока конфликт не закончится.

"Как долго продлится война, не может сказать, пожалуй, никто. Но украинцы могут быть уверены в нашей поддержке", – сказал Шольц.

Комментируя тему ракет Taurus, которые Киев хотел бы получить от Берлина, Шольц подчеркнул, что как канцлер он несет ответственность за то, чтобы власти не принимали неверных решений, которые имели бы фатальные последствия. Он добавил, что очень тщательно обдумывает каждое решение.

Ранее сообщалось, что через пару недель правительство Германии вынесет решение относительно поставок ракет дальнего действия Taurus на Украину. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, обсуждение по вопросу поставки вооружения связано не с недоверием к ВСУ из-за их использования дальнобойных ракет, а с обеспечением безопасности жителям Германии.

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