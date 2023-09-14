Экс-разведчик США заявил, что РФ заблокирует ракеты ATACMS в случае их поставки Украине

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Российские системы радиоэлектронной борьбы способны подавить ракеты ATACMS, если западные страны все же решат поставить их Киеву, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

"Система ATACMS окажется под ударом российского противоракетного оружия, которое перехватит ракеты до достижения ими цели. Кроме того, Россия заблокирует системы их наведения с помощью установок радиоэлектронной борьбы, которые считаются одними из самых эффективных в мире", – передает его слова Sputnik.

Риттер отметил, что Пентагон осведомлен о возможностях РФ, которая вполне способна перехватить ракеты с модификацией.

Экс-разведчик добавил, что новые ракеты не смогут помочь украинской стороне, как и остальное оружие, которое ей передадут Запад или США.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что позиция США относительно возможных поставок Украине ракетных комплексов ATACMS осталась прежней – они не передаются Киеву.

Позже в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты в скором времени все же могут одобрить отправку на Украину ракет повышенной дальности с кассетными бомбами.

В их числе окажутся ракетная система ATACMS или управляемая реактивная система залпового огня GMLRS. Окончательное решение по данному вопросу еще не было принято.



США пока не намерены поставлять Украине ракеты ATACMS – СМИ