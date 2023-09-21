Канцлер ФРГ Шольц жестко высказался о Путине во время выступления в ООН

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Канцлер Германии Олаф Шольц резко высказался о Владимире Путине во время выступления в ООН, сообщает Die Welt.

По его словам, причина, по которой продолжаются страдания на Украине и во всем мире, в том, что президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа.

Он потребовал у Путина выполнить требование Генеральной ассамблеи ООН о выводе своих войск с территории Украины.

Ранее канцлер Германии отказался пожимать руку министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову во время саммита G20 в Индии. Подобным жестом Шольц хотел выставить Москву изолированной, считает обозреватель издания Focus Ульрих Райтц.

Он также отметил, что поведение Шольца является противоположностью дипломатии, поскольку его долг заключается в поиске взаимопонимания с Россией.



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