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Глава движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов предложил поднять вопрос о деоккупации Восточной Германии. Так в беседе с РИА Новости он прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что переговоры по Украине начнутся только после вывода оттуда войск РФ.

"Мы как жители освобожденной части Запорожской области должны первыми поднять вопрос об освобождении ГДР от оккупации ФРГ. Тогда (в 1990 году. – Прим. ред.) референдум не проводился. <...> По сути, произошел аншлюс", – сказал Рогов.

Он напомнил, что условия переговоров ранее были озвучены президентом России. Он также подчеркнул, что Шольц не имеет никакого отношения к мирному урегулированию и не представляет своей позицией весь мир, поэтому сказанное им – его личное мнение.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара смогла добиться дипломатических успехов в вопросе урегулирования украинского конфликта. По его словам, по итогам переговоров не будет ни победителей, ни проигравших.



Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине