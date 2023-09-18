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По итогам мирного урегулирования ситуации на Украине проигравших сторон не будет. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, речь которого опубликована на сайте его канцелярии.

"Мы добились многих дипломатических успехов <...>. Мы продолжаем прикладывать разносторонние усилия с верой в то, что в войне нет победителей, а в мире нет проигравших", – сказа глава государства в ходе встречи турецко-американского национального руководящего комитета в Нью-Йорке.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки Западом дальнобойных ракет Украине не повлияют на течение конфликта. Он также отметил, что США фактически управляют боевыми действиями и пытаются руками Киева нанести России стратегическое поражение.

До этого политический обозреватель Скотт Хортон заявил, что Украина, отказываясь от переговоров с Россией, может потерять Харьков и Одессу. По мнению политобозревателя, Запад заставит пойти Киев на переговоры с Москвой.

