Сенатор назвал блефом заявление Киева о готовности объявить войну России

Фото: телеграм-канал "Сенатор Бондарев"

Заявление Киева о готовности объявить войну России – это блеф, чтобы удержать свою власть и отменить выборы в стране, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в своем телеграм-канале.

По его мнению, подопечный США Владимир Зеленский постепенно, но планомерно выходит из-под контроля, поскольку коллективный Запад готовится к переговорам с РФ и поэтапному сворачиванию конфликта на Украине, понимая, что шансов на победу нет.

Бондарев считает, что НАТО вряд ли решится подписываться за Украину и развязывать полномасштабную войну.

"Это самоубийственно, так как затронет не только европейский регион, велика вероятность глобальной ядерной войны. На это никто в здравом уме не пойдет", – сказал сенатор.

Он добавил, что с точки зрения Киева, Украина сможет атаковать Россию на "законных основаниях". При этом страны НАТО станут соучастниками со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, объявление войны приведет к прекращению всех ее экономических отношений с Россией.

Бондарев предупредил, что в этом случае Киев лишится доходов от транзита нефти и газа, которые поддерживают его экономику.

"Украина должна лишиться возможности получать финансовую помощь через МВФ – это противоречит уставу фонда, что не устраивает США, которые стремятся к тому, чтобы Киев был максимально закредитованным", – добавил политик.

По его мнению, проамериканские лоббисты на Украине всеми способами пытаются заручиться поддержкой общественного мнения, противостоять желанию Зеленского развязать полномасштабную войну, и пока западным кураторам это удается.

Ранее экс-депутат Украины Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский готов объявить войну России, чтобы ввести в стране всеобщую мобилизацию в конце осени.

Кива добавил, что такое решение позволит Зеленскому не проводить выборы на Украине, а также это поможет вернуть интерес западных стран к конфликту.

Экс-депутат Украины отметил, что благодаря этому украинский президент сможет еще и убедить другие страны в необходимости продолжения участия в конфликте, несмотря на риск развития третьей мировой войны

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