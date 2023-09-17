Поставки Западом более дальнобойных ракет Киеву не изменят ситуации на Украине – Лавров

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Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможные поставки дальнобойных ракет на Украину. Он отметил, что такие боеприпасы не изменят положения дел на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров отметил, что США управляют войной на Украине, поставляя боеприпасы и разведданные. При этом, по словам главы российского МИД, возможные поставки более дальнобойных ракет Киеву не изменят существа происходящего на Украине.

"Происходит то, что Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России", – подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине. Ожидается, что в заседании может принять участие и президент Украины Владимир Зеленский. При этом постпред России в ООН Василий Небензя отметил, что присутствие Зеленского превращает заседание Совбеза ООН в политическое шоу.