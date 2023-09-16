Лавров примет участие в заседание СБ ООН, где ожидается участие Зеленского

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Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине. Ожидается, что в заседании может принять участие и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

20 сентября пройдет заседание СБ ООН на уровне глав делегаций недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Небензя отметил, что Россия примет участие в предстоящем заседании, как и во всех предыдущих встречах. Представителем от РФ выступит Сергей Лавров.

При этом Небензя подчеркнул, что "выхлоп" от заседания СБ ООН высокого уровня по Украине с участием Владимира Зеленского будет нулевой.

"Мы реалистично оцениваем выхлоп от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису. Он, очевидно, нулевой. Это будет очередное шоу, главная роль в котором отводится украинскому президенту", – подчеркнул Небензя.

Постпред РФ отметил, что России, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать за попытками использовать трибуну этой организации для самопиара и лицедейства. Небензя подчеркнул, что западные делегации, ослепленные стремлением наказать и подавить Россию, видят в Совбезе ООН лишь площадку для своих пиар-кампаний.

"Их совершенно не заботит ни сложившаяся практика его работы, ни содержательная сторона дискуссий, ни авторитет этого органа", – подытожил постпред.

Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов сообщило, что Зеленский хочет получить поддержку других стран во время выступления на Генассамблее ООН, а также на встречах с иностранными представителями. По данным издания, в планах у Зелинского – утверждение мирного плана, состоящего из 10 пунктов, а также разрешение ситуации с продовольственным кризисом.