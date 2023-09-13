Белый дом заявил об отсутствии предпосылок для прекращения украинского конфликта

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Власти Соединенных Штатов в данный момент не видят каких-либо предпосылок для прекращения конфликта на территории Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

В рамках брифинга журналисты поинтересовались у него, какого развития событий ожидает Вашингтон.

"Мы хотим, чтобы Украина добилась успеха на поле боя и вернула всю свою территорию. Мы хотим, чтобы ее суверенитет уважали. Мы хотим, чтобы на Украине не было российских военных", – передает его слова ТАСС.

Кирби добавил, что украинский конфликт может закончиться в случае, если российская стороны выведет Вооруженные силы РФ с тех территорий, которые США считают украинскими.

"Очевидно, что прямо сейчас этого не произойдет. Мы продолжим предоставлять Украине средства, которые ей нужны, чтобы добиться успеха", – заключил он.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщал, что Украина будет готова к переговорам с РФ, если Москва выступит с такой инициативой. По его словам, во время своего визита в Киев он увидел серьезный настрой Украины на то, чтобы продолжать усилия по возвращению территории.

Позже Владимир Путин заявлял, что если американская сторона считает Украину готовой к переговорам, то ей стоит потребовать от Киева отмены указа о запрете переговоров с РФ. Это станет первым шагом к началу диалога, добавил он.

В свою очередь бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно отказывается от мирного решения конфликта и не воспринимает заявления Путина о готовности провести переговоры. Он также предположил, что Киеву выгоден конфликт, так как он приносит украинскому лидеру наибольшую выгоду.



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