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Украинский президент Владимир Зеленский может сесть за один стол с представителем России на заседании Совета безопасности ООН. Об этом заявило издание Politico со ссылкой на дипломатов.

По информации чиновника правительства Украины, Зеленский хочет получить поддержку других стран во время выступления на Генассамблее ООН, а также на встречах с иностранными представителями.

"Если на следующей неделе будет проведено специальное заседание Совета безопасности ООН по Украине, как ожидают некоторые дипломаты, Зеленский, возможно, сможет публично изложить свою позицию за одним столом с представителем России", – сказано в материале издания.

Собеседник издания добавил, что украинский президент в Нью-Йорке собирается получить поддержку своего мирного плана, состоящего из 10 пунктов, а также договориться о разрешении ситуации с продовольственным кризисом.

Заседание Генассамблеи ООН состоится с 19 по 26 сентября.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно отказывается от мирного решения конфликта и не воспринимает заявления Владимира Путина о готовности провести переговоры. По его словам, Киеву выгоден этот конфликт, так как украинский лидер получает от этого наибольшую пользу.

До этого Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявлял, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть потребуют от Киева отмены указа о запрете переговоров с РФ. Это станет первым шагом к началу диалога, добавил он.

Российский лидер отметил, что, пока Украина ведет контрнаступление, Россия не сможет остановить боевые действия.

Украина может начать переговоры только для восполнения ресурсов – Путин