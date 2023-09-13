Экс-советник Кучмы заявил, что Зеленский намеренно препятствует мирным переговорам с РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский намеренно отказывается от мирного решения конфликта и не воспринимает заявления Владимира Путина о готовности провести переговоры, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Путин говорит, давайте начинать переговоры, то есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня, то есть он хочет убивать украинцев дальше", – сказал он.

По словам Соскина, Киеву выгоден этот конфликт, так как украинский лидер получает от этого наибольшую выгоду. Он считает, что Зеленский больше всего заинтересован в происходящем.

"Зеленский больше всего заинтересован в войне – чтобы не было выборов. Он хочет убивать украинцев десятками тысяч", – резюмировал эксперт.

Ранее Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявлял, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть потребуют от Киева отмены указа о запрете переговоров с РФ. Это станет первым шагом к началу диалога, добавил он.

Российский лидер отметил, что, пока Украина ведет контрнаступление, Россия не сможет остановить боевые действия.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен сообщал, что Украина будет готова к переговорам с РФ, если Москва выступит с такой инициативой. По его словам, во время своего визита в Киев он увидел серьезный настрой Украины на то, чтобы продолжать усилия по возвращению территории.



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