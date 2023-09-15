США продолжают попытки вербовки российских дипломатов при ООН – зампостпреда

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Спецслужбы Соединенных Штатов продолжают попытки вербовки сотрудников российского постпредства при ООН, оказывая на них психологическое давление. Об этом заявила заместитель постпреда РФ при всемирной организации Мария Заболоцкая на заседании Комитета по сношениям ООН со страной пребывания, пишет ТАСС.

По ее словам, Вашингтон продолжает последовательно оказывать давление на постпредство РФ и в целом препятствует участию российской стороны в работе ООН.

"Я предлагаю членам Комитета представить себе ситуацию, когда вы или члены вашей семьи идут за хлебом в ближайший магазин, где их встречает представитель ФБР. Как вы думаете, это нормальная ситуация?" – сообщила Заболоцкая.

В конце июня Мария Заболоцкая уже заявляла, что американские спецслужбы пытаются вербовать дипломатов РФ, работающих в постпредстве России при ООН.

Она уточнила, что к российским сотрудникам подходят спецслужбы на улицах и в аэропортах. Кроме того, для дипломатов используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и на YouTube, призывающая к сотрудничеству с ФБР.

Кроме того, у постпредства и жилого комплекса, а также по маршрутам следования дипломатов до места работы и обратно расклеиваются различные агитационные листовки.