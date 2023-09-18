Германия предоставит Киеву новый пакет помощи на 400 млн евро

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Берлин предоставит Киеву новый пакет помощи на 400 миллионов евро, который будет включать боеприпасы. Об этом глава Минобороны Германии Борис Писториус рассказал в интервью газете Bild.

"Да. Мы поставим дополнительные боеприпасы: фугасные боеприпасы, минометные боеприпасы, противоминные ракеты", – поделился Писториус.

Вместе с этим министр уточнил, что "боеприпасы – это то, в чем Украина больше всего нуждается". По его словам, Берлин поможет Киеву с оборонной техникой и системами разминирования. Кроме того, ФРГ направит Украине одежду, а также генераторы электроэнергии и тепла.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев ожидает от американской стороны танки Abrams в ближайшее время. По его словам, ВСУ надеются получить их в количестве больше, чем 10.

До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен поделился, что Штаты передадут Киеву дополнительный один миллиард долларов. 665,5 миллиона долларов направят на военную и гражданскую помощь.

Западные страны передадут Украине десять танков Abrams в середине сентября