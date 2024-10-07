ТАСС: серия взрывов прогремела в Киеве

Фото: ТАСС/AP/Andrew Kravchenko

Серия взрывов прогремела в Киеве, пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Подчеркивается, что мэр города Виталий Кличко, в свою очередь, заявил о работе систем ПВО над украинской столицей. Другие подробности не уточняются, однако воздушная тревога действует на всей территории страны.

До этого украинские издания уже сообщали о ночных взрывах на левом берегу Киева. Дополнительно стало известно о хлопках в районах Харькова, Херсона, а также Павлограда Днепропетровской области и в Лубнах Полтавской области.

