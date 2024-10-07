РИА Новости: взрывы прозвучали в Киеве и других областях Украины

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Взрывы прогремели в Киеве и нескольких областях на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"Взрывы слышны на левом берегу в Киеве", – указано в сообщении.

Кроме того, взрывы прогремели в окрестностях Харькова, в Херсоне, Павлограде в Днепропетровской области и Лубнах в Полтавской области.

До этого российские войска нанесли 33 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины за неделю. Целями российских ударов стали военные аэродромы и воинский эшелон с западным вооружением. В ходе атак военные использовали ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники.