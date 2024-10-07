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07 октября, 12:20

Политика

Российские войска освободили населенный пункт Гродовка ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Гродовка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.

Этого удалось достичь в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр".

5 октября подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР.

До этого стало известно об освобождении Угледара. Населенный пункт удалось отбить в результате действий подразделений группировки войск "Восток". Уточнялось, что планы по восстановлению города появятся после разминирования.

ВС РФ освободили населенный пункт Мариновка в ДНР

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