07 октября, 12:20Политика
Российские войска освободили населенный пункт Гродовка ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска освободили населенный пункт Гродовка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.
Этого удалось достичь в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр".
5 октября подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР.
До этого стало известно об освобождении Угледара. Населенный пункт удалось отбить в результате действий подразделений группировки войск "Восток". Уточнялось, что планы по восстановлению города появятся после разминирования.
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