Российские войска освободили населенный пункт Гродовка ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Гродовка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.

Этого удалось достичь в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр".

5 октября подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Желанное Второе в ДНР.

До этого стало известно об освобождении Угледара. Населенный пункт удалось отбить в результате действий подразделений группировки войск "Восток". Уточнялось, что планы по восстановлению города появятся после разминирования.