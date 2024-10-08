ВС РФ нанесли групповой удар ракетами "Кинжал" по аэродромам ВСУ

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Российские военнослужащие нанесли групповой удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – говорится в сообщении.

В конце сентября ВС РФ нанесли 33 групповых удара по объектам ВПК Украины. Целями стали военные аэродромы и воинский эшелон с западным вооружением. В ходе атак военные использовали ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники.

Кроме того, 8 октября стало известно, что российские солдаты освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) – Золотую Ниву и Зоряное Первое.

В первом пункте боевые действия провели солдаты группировки "Восток". В свою очередь, Зоряное Первое освободили бойцы "Юга", продолжив продвижение в глубину обороны противника.

