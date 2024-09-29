Су-34 авиабомбами уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничье Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский истребитель Су-34 нанес удары по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В соответствии с данными российской разведки, в результате этой атаки был уничтожен находившийся на пункте личный состав.

"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", – уточнили представители ведомства.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

При этом за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 18 560 военнослужащих и 133 танка. Украинские войска также лишились 64 боевых машин пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин и 550 автомобилей.