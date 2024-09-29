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Вооруженные силы России (ВС РФ) сумели освободить населенный пункт Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщила пресс-служба российского Минобороны.

В ходе боев военнослужащие РФ нанесли поражение 44-й и 53-й механизированным, а также 3-й штурмовой бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также пострадали боевики 117-й бригады теробороны.

Столкновения происходили рядом с населенными пунктами Купянск в Харьковской области, Макеевка, а также Григоровка и Торское в Донецкой Народной Республике.

Ранее российские бойцы из подразделений группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Мариновка в ДНР. При этом за неделю военные ВС РФ смогли взять два населенных пункта, в том числе Украинск.