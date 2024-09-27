Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские бойцы из подразделений группировки войск "Центр" за прошедшие сутки освободили населенный пункт Мариновка Донецкой Народной Республики (ДНР), передает пресс-служба Минобороны РФ.

За неделю группировка "Центр" взяла два населенных пункта, в том числе Украинск.

ВС РФ нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии.

Помимо этого, российская армия отразила 67 контратак штурмовых групп противника, подчеркнули в оборонном ведомстве.

За неделю потери армии Украины в зоне ответственности группировки "Центр" составили до 3 880 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 27 автомобилей и 44 орудия полевой артиллерии.

На прошлой неделе подразделения "Южной" группировки войск российской армии освободили еще два населенных пункта в ДНР. Еще солдаты ВС РФ поразили формирования 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово ДНР, а также уничтожили семь складов боеприпасов.