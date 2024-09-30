"Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки эшелона в Николаевской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка Николаевской области, сообщает Минобороны РФ.



Казанка расположена в 45 километрах западнее населенного пункта Кривой Рог Днепропетровской области, уточнили в ведомстве.

Благодаря удару российские войска уничтожили 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства.

Накануне истребитель РФ Су-34 нанес удары по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. В результате этой атаки был уничтожен находившийся на пункте личный состав.

Всего за прошедшую неделю ВС РФ нанесли 33 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Целями российских ударов стали военные аэродромы и воинский эшелон с западным вооружением. В ходе атак военные использовали ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники.

