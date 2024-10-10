ВСУ потеряли более 21 550 военных на курском направлении за все время боев

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 21 550 военных и 139 танков за все время боев в Курской области. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что за прошедшие сутки ВСУ лишились более 200 человек, трех танков, боевой бронемашины, миномета, станции РЭБ и авто. При этом еще пять солдат сдались в плен.

Бои с ВСУ в Курской области идут с 6 августа, в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

В это же время российские силы продолжают освобождать населенные пункты региона. Так, 9 октября Вооруженные силы РФ вернули под свой контроль населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области.

