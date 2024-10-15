Москалькова попросила омбудсмена Украины посетить вывезенных из Курской области граждан

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отправила обращение к омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой установить местонахождение и посетить людей, которые были насильно вывезены из Курской области. Об этом она рассказала РИА Новости.

По ее словам, от жителей Курской области поступают обращения по поводу поиска родных и даже целых семей.

"Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и если есть возможность посетить их, то посетить и посмотреть, в каких условиях они находятся", – заявила Москалькова.

Российский омбудсмен ранее также сообщала, что после атаки ВСУ из Курской области были эвакуированы более 112 тысяч жителей. По словам Москальковой, из них свыше 12 тысяч граждан на данный момент находятся в пунктах временного размещения, лечебных, социальных и прочих учреждениях, тогда как остальные разместились самостоятельно у знакомых и родственников.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим КТО.

При освобождении ряда населенных пунктов Кореневского района в Курской области удалось найти 268 человек. При этом 118 из них были в розыске по запросам родственников.

