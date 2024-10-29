Путин подписал закон, устанавливающий особенности исполнения бюджетов в 2025 году

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В России установили особенности исполнения бюджетов в 2025 году. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Документ был инициирован правительством, он является частью "бюджетного пакета".

В части долговой политики продлевается норма, которая дает возможность предоставления государственных кредитов, не предусмотренных программой в пределах общего объема бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию этой программы и (или) за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета.

Также продлевается норма о праве субъектов и муниципальных образований превышать отдельные ограничения по объему госдолга и дефицита бюджета на объем средств для мероприятий по предотвращению влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

При этом в случае нарушения сроков реализации и снижения качества реализации инфраструктурных проектов устанавливаются меры ответственности в виде повышения вдвое процентной ставки.

Предусматривается изменение норматива распределения доходов от акцизов на производимые на территории России автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и прочее.

Законом предусмотрено предоставление начиная с 2025 года единого межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России на обязательное пенсионное страхование.

Ранее Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда. Подразумевается, что с 1 января 2025 года МРОТ вырастет с 19 242 до 22 440 рублей в месяц.

Соответствующий документ был принят Госдумой и одобрен Совфедом в октябре. Изначально его разработали в рамках реализации задачи, поставленной Путиным, по повышению МРОТ опережающими темпами.

