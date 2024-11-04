С начала года более 3,3 тысяч иностранцев-участников СВО получили гражданство РФ

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С начала года более 3,3 тысяч иностранцев, принимавших участие в спецоперации на Украине, получили российское гражданство. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

"С начала года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации по аналогичным основаниям гражданство приобрели 3344 иностранных гражданина", – написала она.

Волк также рассказала, что полицейские помогли гражданину из ближнего зарубежья составить заявление о приеме в российское гражданство, после чего в его отношении был установлен запрет на применение каких-либо мер принуждения, в том числе выдворения. Мужчине в родной стране грозило уголовное наказание за участие в конфликте на стороне РФ.

В конце октября Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России 15 лиц, среди которых был первый политический беженец из США Джон Роблес. Американец, родившийся 10 апреля 1966 года, живет на российской территории с 1990-х. В разные годы он работал учителем и журналистом-международником.

В июле российский паспорт получил и украинский танкист Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 и перешел на сторону России.

