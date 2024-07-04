Угнавший Т-64 украинский танкист Лихачев получил российский паспорт

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Украинский танкист Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 и перешел на сторону России, получил паспорт РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России "Октябрьский" капитана полиции Татьяну Коваленко.

Военнослужащий зачитал присягу, после чего сотрудник миграционного отдела вручил ему российский паспорт.

Лихачев сдался российским войскам под Донецком в мае этого года. К российским подразделениям он прибыл на угнанном у украинской армии танке Т-64.

Спустя примерно месяц Лихачев подал документы на получение гражданства РФ. В составе ВСУ танкист также числился в 119-й бригаде территориальной обороны и в 59-й отдельной украинской мотопехотной бригаде.