ТАСС: угнавший Т-64 украинский танкист Лихачев подал документы на гражданство РФ

Фото: телеграм-канал "Неофициальный Безсонов"

Бывший украинский военнослужащий Максим Лихачев, который перешел на российскую сторону на танке Т-64, подал документы на получение гражданства РФ. Документ будет готов через несколько недель, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структурах ДНР.

О том, что Лихачев сдался российским войскам под Донецком, стало известно 24 мая. В силовых структурах ДНР отметили, что в феврале 2024 года бывший военнослужащий ВСУ перешел в 119-ю бригаду территориальной обороны, а спустя месяц – в 59-ю отдельную украинскую мотопехотную бригаду.

До этого в плен к российским войскам сдались 15 украинских военных в течение недели. По данным Минобороны РФ, потери ВСУ составили до 360 человек. Также украинская армия лишилась боевой бронированной машины, 30 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, включая 8 американских гаубиц M777.

