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22 ноября, 18:49

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Председатель ЛДПР Слуцкий предложил учредить госнаграду для журналистов в зоне СВО

В Госдуме предложили учредить госнаграду для журналистов в зоне СВО

Фото: couperfield/123RF

Новую государственную награду в виде нагрудного знака для журналистов, работающих в зоне СВО, предложили учредить в Госдуме. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.

В партии отметили, что соответствующее письмо будет направлено в администрацию президента в ближайшее время.

Как отметил депутат, отличившихся на передовой журналистов, награждают орденами Мужества. А к выходу на пенсию вручается награда "Заслуженный журналист Российской Федерации".

Лидер ЛДПР отметил, что особой награды для военкоров сейчас нет. Он предложил отмечать также и журналистов, работающих "на территориях, где введено военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территориях проведения контртеррористической операции".

Слуцкий подчеркнул, что военные журналисты умело противостоят подложной, фейковой информации, которая засоряет информационное пространство.

Ранее сообщалось, что в кабмин РФ направлен законопроект, позволяющий военкорам получать те же льготы и привилегии, что и ветераны боевых действий. Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев отметил, что против России ведется информационная война, поэтому важно поддержать тех, кто находится на передовой.

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